EVENTI – Da Miccoli a Minerva, l’appello in vista del 6 Gennaio: “Insieme per sostenere l’amico Luca”

Come già anticipato, il 6 Gennaio alle ore 10,30 lo stadio Antonio Bianco di Gallipoli sarà teatro di un evento di beneficenza, a sostegno di Luca, ragazzo che da ormai qualche anno lotta con una terribile malattia.

Tra i tanti volti noti del calcio salentino, ha voluto muoversi in prima persona, il Romario del Salento vale a dire Fabrizio Miccoli, che ora ci tiene a chiamare a raccolta l’intera comunità: ” Luca per me è come un fratello – esordisce l’ex numero 10 di Palermo e Lecce -,ci lega una profonda amicizia da molti anni è un ragazzo dal cuore immenso, ed è proprio per questo che ho voluto dare il mio sostegno in prima persona per questa bella manifestazione. La cosa che più mi fa piacere è vedere come diverse società si stiano mobilitando per una giusta causa, oltre a diversi personaggi del nostro territorio. Ci tengo ad invitare nuovamente tutti allo stadio Antonio Bianco il 6 Gennaio, per aiutare Luca ad esaudire un suo piccolo desiderio, perchè insieme possiamo fare molto e son convinto che la nostra terra risponderà presente, come avvenuto in altre circostanze legate alla beneficenza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il pensiero del primo cittadino della Città Bella Stefano Minerva: ” Da sindaco della nostra amata terra, mi sento in dovere di invitare tutta cittadinanza a prendere parte a questa splendida giornata di solidarietà – afferma Minerva -, con un piccolo gesto possiamo contribuire a rendere la vita migliore a dai nostri concittadini meno fortunati e sono convinto che Gallipoli saprà rispondere presente. Colgo l’occasione per mandare un caloroso abbraccio a Luca promotore di questa iniziativa di solidarietà, che noi accompagneremo“.