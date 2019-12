UGENTO – Oliva: “Si chiude un 2019 da sogno per tutti noi. Ora avanti verso i nostri obiettivi”

Riavvolgendo il nastro dei ricordi e tornando indietro di un anno, probabilmente nemmeno il più ottimista dei tifosi o dei dirigenti dell’Ugento avrebbe potuto immaginare un 2019 così bello ed importante. I giallorossi guidati da mister Mimmo Oliva hanno prima conquistato una storica vittoria del campionato di Promozione, spuntandola dopo un lungo corpo a corpo con la Deghi, ritagliandosi, poi, la possibilità di disputare per la prima volta la massima competizione regionale.

In Eccellenza, Esposito e compagni hanno avuto un impatto notevole, conquistandosi per larghi tratti della prima parte del campionato la nomea di matricola terribile, e, nonostante qualche passaggio a vuoto a ridosso della fine dell’anno, l’Ugento ha chiuso l’anno con ben 23 punti all’attivo, a ridosso della zona playoff. “Dopo quattro anni alla guida di questa squadra – racconta mister Mimmo Oliva -, posso dire che quello che ormai volge al termine è stato per noi tutti un anno indimenticabile. Staff tecnico e medico, società, dirigenti, calciatori e tifosi, tutti insieme, nessuno escluso hanno dato un contributo notevole alla conquista di qualcosa di storico per questa città, qualcosa che difficilmente verrà dimenticato. Nello scorso anno siamo riusciti a vincere il campionato di Promozione, avendo la meglio su squadre come Maglie, Deghi, Novoli e Racale, nonostante sulla carta nessuno vedesse l’Ugento tra le papabili vincitrici. L’approdo in Eccellenza – prosegue l’ex tecnico del Casarano -, ci ha visti approcciare in un torneo certamente più complesso e ostico, con la massima umiltà, consapevoli di essere una matricola, ma con la grande voglia di far bene. Assieme al direttore sportivo abbiamo voluto costruire un organico giovane, mantenendo l’ossatura dell’anno precedente, con la convinzione che molti ragazzi potevano dire la loro anche nel massimo campionato regionale e oggi, posso dire che è stata presa una scelta positiva”.

Prosegue Oliva: “Nella campagna di rafforzamento è stata data la priorità ai giovani e sia under che senior ci stanno regalando soddisfazioni importanti; ora occorrerà proseguire sulla strada intrapresa, continuando a far bene valorizzando i nostri ragazzi, cercando di conquistare quanto prima una salvezza tranquilla, che in fin dei conti era quanto stabilito ad inizio campionato, consapevole che questa squadra ha ancora ampi margini di crescita. In chiusura mi sembra doveroso porrei miei più sinceri auguri e fare i complimenti a tutta la redazione di SalentoSport, cogliendo l’occasione per augurare buon anno anche a tutti i tifosi e alla città di Ugento“