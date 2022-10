CRONACA – Cori e striscioni contro Vella, il questore di Lecce emette otto Daspo

A distanza di oltre otto mesi dai fatti, il questore di Lecce, Andrea Valentino, ha emesso otto provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Città di Gallipoli, a causa degli striscioni e dei cori ingiuriosi e sessisti indirizzati all’allora presidente del Gallipoli Football, Paola Vella. Gli eventi in questione si verificarono durante Città di Gallipoli-PSL Ginosa, gara di Promozione pugliese. Il Gallipoli Football, invece, in quella domenica era di scena a Martina, per il campionato di Eccellenza.

Il provvedimento, emesso nelle scorse ore, ha durata di due anni per sei soggetti, di tre e cinque anni per i restanti due. Vella, nel mese di maggio, presentò formale denuncia alla magistratura per denunciare l’accaduto, facendo riferimento sia al sessismo; sia alle ingiurie ricevute in quanto donna in un ambiente prettamente maschile; sia al fatto che tali eventi hanno minato la tranquillità della sua famiglia; sia al fatto di non aver mai ricevuto le scuse formali da parte della società Città di Gallipoli.