Chi è il gamer oggi? Analisi del videogiocatore digitale (e la rivoluzione che verrà)

La figura del gamer è ben diversa da quella di qualche anno fa. Un tempo associato a un pubblico di nicchia, confinato in stanze piene di gadget, definito geek o nerd (che oggi, a dirla tutta, è un complimento), il gamer del 2024 il nostro vicino di casa, la nostra collega, persino il papà o il nonno. Insomma, oggi il profilo del giocatore è estremamente variegato: uomini e donne di ogni età, con interessi che spaziano dai giochi competitivi ai passatempi online. I dati parlano chiaro: secondo le ultime statistiche, circa il 46% dei gamer sono donne, e l’età media si aggira intorno ai 34 anni.

L’evoluzione del giocatore va di pari passo con quello dell’offerta videoludica. Pensiamo ai i casino online: consapevoli del cambiamento in atto, player come Poker Stars Casino offrono ai propri utenti tutti i passatempi tipici del casino in versione digitale. Che si voglia provare la roulette, il baccarat, il vingt-et-un o un altro dei “classici”, la piattaforma mette a disposizione una grande varietà di gioco, demo, casino live (per dare la sensazione di essere proprio lì, seduti al tavolo verde), e, naturalmente, livelli di sicurezza e “giocabilità” sempre più elevati, anche grazie ad algoritmi sofisticati. Grazie all’integrazione di sistemi AR e VR, i casinò digitali stanno diventando vere e proprie sale da gioco tridimensionali, dove l’utente può muoversi e interagire in maniera del tutto naturale.

In questo scenario, il mobile gaming gioca un ruolo chiave: grazie alla diffusione di smartphone potenti quanto un PC e alla disponibilità di giochi “on-the-go”, anche chi non dispone di un computer da gaming può godere di esperienze digitali complete. Nel 2023, il mobile ha rappresentato il 50% delle entrate globali del mercato videoludico, confermando la sua centralità nell’ecosistema digitale.

Un altro elemento fondamentale è stato, ed è ancora, il gaming professionistico. Gli eSport, le competizioni digitali tra videogiocatori, hanno trasformato quello che era una passione in una (possibile) carriera redditizia, e i progetti si moltiplicano (basti pensare all’Alassio GameChain City).

Certo, non tutti possono ambire al ruolo di gamer professionista, così come pochi fortunati possono calcare i campi di Serie A: ma di certo, sono milioni le persone che seguono tornei internazionali, con sponsor di alto profilo che investono in queste realtà. Le piattaforme di streaming come Twitch e YouTube hanno ulteriormente alimentato questo fenomeno.

Il gamer di oggi è anche un early adopter di tecnologie all’avanguardia: realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) sono due delle frontiere più promettenti.

La AR, già popolare grazie a successi come Pokémon Go – che a breve avrà un altro evento globale – sta diventando sempre più sofisticata, permettendo interazioni digitali nel mondo reale con un livello di immersione sempre più elevato. Dal canto suo, la VR, dopo aver per lustri affascinato l’immaginario dei videogiocatori, promette finalmente un’esperienza immersiva: la sensazione di “essere dentro” il gioco, di esplorare ambienti virtuali con i propri movimenti, sta creando nuove possibilità sia per il gaming che per altri settori.

Infine, il cloud gaming, che già sta trasformando il modo in cui accediamo ai videogiochi: oggi non è più necessario possedere hardware costoso per godersi titoli di alto livello. I giochi vengono eseguiti su server remoti e trasmessi in streaming al dispositivo dell’utente: certo, serve una connessione veloce, ma presto il 5G e la fibra ottica saranno dappertutto (o quasi), e il problema della latenza – o del “lag” sarà un ricordo (e nemmeno piacevole)

Guardando al futuro, è chiaro che il gamer continuerà a evolversi insieme alle tecnologie che lo circondano. E se il Metaverso arranca, per non dire che sta svanendo in una bolla di sapone, il gaming presto non sarà solo una forma di intrattenimento, ma una vera e propria dimensione parallela della vita quotidiana: le esperienze di gioco diventeranno sempre più personalizzate, con Intelligenza Artificiale e Machine Learning che analizzeranno i comportamenti dei giocatori per offrire contenuti su misura.

Il gamer di domani sarà ancora più connesso, immerso in mondi virtuali sempre più realistici e dinamici, pronto a sfruttare le tecnologie più avanzate per vivere esperienze digitali immersive ed emozionanti. Se il gaming ha già cambiato il modo in cui ci relazioniamo al digitale, la rivoluzione che verrà promette di portare questa trasformazione a un livello ancora più profondo e pervasivo.