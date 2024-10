VOLLEY A3/m – Gioia del Colle passa in tre set, esordio negativo per Aurispa Lecce nella nuova stagione

Parte male la stagione di Aurispa Links per la Vita Lecce, superata in casa da JV Gioia del Colle in tre set.

Il primo starting six stagionale di coach Cavalera vede schierati gli schiacciatori Mazzone e Iannaccone, la diagonale palleggiatore-opposto Giani-Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio.

Inizio più vigoroso per la Joy Volley che si porta avanti di due punti (3-5). Penna in lungolinea accorcia le distanze, coadiuvato da Maletto che attacca con un bel primo tempo (8-10). Il timeout di coach Cavalera non sortisce gli effetti sperati e gli ospiti allungano ulteriormente (11-16). Aurispa Links per la vita ci prova in tutti i modi, ma gli attacchi di Penna e Iannaccone vengono implacabilmente murati. Le sortite offensive di Vaskelis e compagni sembrano irresistibili e i padroni di casa non passano (13-20). Coach Cavalera inserisce Omaggi in battuta e Colaci al posto di Iannaccone, ma il trend non cambia. Maletto rende meno pesante il passivo con due bei primi tempi, ma il primo set va a Gioia del Colle che si impone 15-25.

Nel secondo set Aurispa Links per la vita parte forte, Penna mette a terra due palloni scottanti e i padroni di casa guadagnano un piccolo vantaggio (5-3). Capitan Mazzone attacca forte da posto quattro e la difesa di Gioia non riesce a contenerlo, ma la Joy Volley rimonta in un attimo e si porta avanti di due punti con un ace di Longo (7-9). Il timeout di coach Cavalera si rivela utile e i padroni di casa ritrovano la parità, complice l’errore di Persoglia (10-10). Le due compagini avanzano appaiate, Iannaccone trova un prezioso mani-fuori, imitato poco dopo da Penna che riporta avanti i suoi (13-12). Vaskelis e Milan provano a spostare gli equilibri e regalano a Gioia il triplo vantaggio (15-18). Coach Cavalera è costretto a chiedere il timeout, poi sostituisce il palleggiatore (D’Alba per Giani). Due punti di fila di Mazzone portano al timeout a parti invertite (17-19). L’Attacco al fulmicotone di Penna e il muro di Maletto rispondono ai punti di Gioia e il risultato rimane in bilico (22-23). La Joy Volley, però, non si scompone e con un ace chiude anche il secondo set (22-25).

Il terzo set vede subito a referto l’esordiente Colaci, ma la brutta notizia giunge dall’infortunio di Giani, che costringe coach Cavalera al cambio forzato con D’Alba. Il set sembra combattuto, con Penna e Mazzone che tengono il risultato in equilibrio (5-5). Penna in lungolinea e Deserio a muro portano in vantaggio Aurispa Links per la vita, ma la Joy Volley ribalta tutto in un attimo con l’ace di Persoglia (9-10). Vaskelis è irrefrenabile e torna a martellare dalla sua zona, ma i padroni di casa si rifanno sotto e trovano il pari con gli attacchi di Mazzone e il muro di Maletto (13-13). Le squadre avanzano appaiate, D’Alba vince una contesa a rete, Mazzone trova un ace straordinario e coach Passera chiama il timeout (18-16). La Joy Volley, però, ribalta il risultato e si riporta avanti grazie anche all’ace di Vaskelis, spingendo coach Cavalera al timeout (19-20). Maletto torna a referto, ben servito da D’Alba, Colaci rimette tutto in equilibrio, ma gli ospiti ottengono due match point. Mazzone accorcia, ma D’Alba sbaglia la battuta consegnando il punto a Gioia (22-25).

Aurispa Links per la vita esce sconfitta dal match casalingo, ma con la consapevolezza di aver chiuso la gara in crescendo, cosa che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Menzione a parte merita il pubblico di casa, guidato dai Leones con cori, coreografie e un tifo incessante che da solo, vale il prezzo del biglietto. Nel prossimo turno, trasferta a Campobasso, domenica alle ore 18.

IL TABELLINO

Aurispa Links per la vita – JV Gioia del Colle 0-3

(15-25; 22-25; 23-25).

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 14, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci 2, Gaetano Penna 15, Lorenzo Giani, Alessio Omaggi, Dario Iannaccone 2, Michele Deserio 6, Gabriele Maletto 9, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Tonino Cavalera

Jv Gioia del Colle: Andrea Di Carlo, Riccardo Martinelli, Romolo Mariano 7, Simone Romanelli, Donato Attolico, Danilo Rinaldi, Edvinas Vaskelis 23, Giuseppe Longo 1, Sebastiano Milan 13, Piervito Disabato, Sandi Persoglia 3, Enrico Cester 8, Fabrizio Garofalo, Antongiulio Alberga.

(US Aurispa Lecce, Davide Ruberto)