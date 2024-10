VOLLEY – A2/f, B/m, B2/f: risultati 13.10.2024, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 2): TB Offanengo-N. Melendugno 3-0, VH Olbia-Esperia 3-1, Fratte-T. Altino 3-1, Itas Trentino-T. Albese 3-0, FG Busto Arsizio-IMD Concorezzo 3-1.

CLASSIFICA: Itas Trentino 6 – Esperia, TB Offanengo, IMD Concorezzo, T. Albese, Fratte, FG Busto Arsizio, VH Olbia, N. Melendugno 3 – Altafratte, T. Altino 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 ott.): T. Altino-TB Offanengo, T. Albese-VH Olbia, FG BUsto Arsizio-Itas Trentino, Fratte-Esperia, N. Melendugno-IMD Concorezzo.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 1): Volley Meta-GV Galatone 0-3, Faam Matese-Lecce Volley 3-1, Casoria-Grottaglie 3-2., Marigliano-BCC Leverano 0-3, Cus Bari-SanVitoMesagne 3-1, AV San Marzano-Pag Taviano 1-3, I. Molfetta-AC Bari 3-0.

CLASSIFICA: I. Molfetta, GV Galatone, BCC Leverano, Pag Taviano, Cus Bari, Faam Matese 3 – Casoria 2 – Grottaglie 1 – Lecce Volley, SanVitoMesagne, AV San Marzano, Marigliano, Volley Meta, AC Bari 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 ott.): Grottaglie-Volley Meta, Lecce Volley-Cus Bari, GV Galatone-AC Bari, BCC Leverano-Faam Matese, I. Molfetta-Marigliano, SanVitoMesagne-AV San Marzano, Pag Taviano-Casoria.

(US Volley Leverano, Sara Valentino) – Inizia con una netta vittoria in trasferta la nuova stagione della Volley Leverano – BCC Leverano. I ragazzi di mister Zecca si impongono con un netto 0-3 in casa della TYA Marigliano, una delle formazioni che gli addetti ai lavori inseriscono nel lotto delle pretendenti ai piani alti della classifica del girone G della serie B 2024/25. Leverano sul parquet con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Balestra e Orefice, Galasso e Ingrosso schiacciatori, al centro Serra e Peluso, De Sarlo libero. 1° set con Leverano subito avanti 4-7, poi Marigliano ricuce e si va punto a punto fino al 12-12. Il turno in battuta di Orefice e due attacchi di Galasso portano Leverano al nuovo +3 sul 12-15. Marigliano non ci sta ed effettua il sorpasso sul 18-17 e arriva fino al 21-17. La reazione del Leverano produce subito un riavvicinamento e grazie a due battute di Balestra si arriva al 21-20. Ultimo sussulto dei padroni di casa per un nuovo +2 sul 23-21 ma un parziale di 0-4 grazie ad un attacco e due ace di Peluso ed un mani-fuori di capitan Orefice decretano il 23-25 finale. 2° set con Leverano praticamente sempre avanti. Due attacchi al centro con Serra e Peluso, due ace, uno a testa Peluso e Balestra e attacchi vincenti di Ingrosso portano Leverano avanti 3-7. Il divario si allarga, 6-12, 10-16 e 10-18 con due muri di Serra e Galasso. Il time-out Marigliano non produce effetti per la compagine napoletana che, anzi, si ritrova a -10 con un attacco di Orefice e un block-out di Serra. Il doppio cambio di Marigliano genera un timido avvicinamento fino al 17-24, ma Leverano si aggiudica anche il secondo set, con il punteggio di 17-25, grazie ad un errore sotto rete dei campani. Grande equilibrio nel 3° set fino all’11-11 con errori da una parte e dall’altra. Un pallonetto di Galasso e un muro di Ingrosso portano Leverano avanti 12-15. Un attacco ed un muro di Matteo Ingrosso ed è 14-19, mentre una diagonale strepitosa, da seconda linea, di Orefice per il 16-20. Galasso muro-fuori per 20-24 e un attacco vincente di Ingrosso per 20-25 finale che decreta la prima vittoria per la BCC Leverano. Da domani tutti in palestra per preparare l’esordio in casa in programma per sabato 19 ottobre presso il Palazzetto di Via 2 giugno, dove arriveranno i casertani della FAAM Matese, squadra a sua volta vittoriosa nell’esordio contro Lecce Volley.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 1): Villaricca-Isernia 3-2, Salerno-CP Napoli 1-3, LB Monopoli-Faam Matese 3-2, Gada Pescara-M. Cerignola 0-3, Cus L’Aquila-SS Nardò 0-3, FDD Arabona-G. Castellaneta 2-3, P. Leonessa-CDM Cutrofiano 3-0.

CLASSIFICA: SS Nardò, P. Leonessa, M. Cerignola, CP Napoli 3 – Villaricca, LB Monopoli, G. Castellaneta 2 – FDD Arabona, Faam Matese, Isernia 1 – Salerno, Gada Pescara, CDM Cutrofiano, Cus L’Aquila 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 ott.): Faam Matese-Villaricca, CP Napoli-Cus L’Aquila, Isernia-P. Leonessa, M. Cerignola-Salerno, CDM Cutrofiano-Gada Pescara, SS Nardò-FDD Arabona, G. Castellaneta-LB Monopoli.