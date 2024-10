BASKET C/m – LSB Lecce, esordio casalingo con vittoria: senza storia la sfida con Molfetta

Prima gara casalinga e prima vittoria stagionale per la Cce La Scuola di Basket Lecce di coach Michelutti. I biancazzurri hanno regolato Molfetta per 89-69 sul parquet del palazzetto dello sport di San Giuseppe da Copertino.

È stata una partita senza storia quella valevole per la seconda giornata del campionato maschile interregionale di serie C. Dopo il passo falso di Fasano all’esordio, la squadra del presidente Sandro Laudisa si è riscattata dinanzi al proprio pubblico con una sontuosa prestazione del collettivo. Gli uomini di Michelutti hanno espresso al meglio le due fasi dimostrando evidenti miglioramenti soprattutto in difesa.

I locali hanno preso il largo già nel primo quarto chiudendo con un +13 sul tabellone luminoso. Nel secondo periodo i locali hanno legittimato la loro superiorità andando alla pausa lunga sul +17. Nella ripresa i padroni di casa hanno ammazzato definitivamente la partita allargando ulteriormente la forbice nel punteggio. Una difesa furente e l’ottima circolazione di palla ha permesso alla Ccc Lsb Lecce di costruire tiri comodi in tutte le zone del campo. Nel quarto periodo i biancazzurri hanno amministrato il cospicuo vantaggio andando a bersaglio da 3 e concedendo qualche ripartenza a Molfetta quando ormai la gara era in ghiaccio. Sugli scudi le prestazioni di Cantagalli e Ouandie, autori rispettivamente di 19 e 23 punti.

“C’era bisogno di una reazione dopo la sconfitta di Fasano e credo che i ragazzi l’abbiano ampiamente dimostrato – spiega coach Michelutti a fine gara -. Volevamo esordire davanti al nostro pubblico con un certo tipo di atteggiamento e sono soddisfatto perché i ragazzi hanno sudato la maglia dall’inizio alla fine. Abbiamo costruito ottimi tiri grazie ad una buona circolazione di palla, ma abbiamo anche registrato un bel passo in avanti nella fase difensiva. Ad ogni modo c’è ancora tanto da lavorare per andare avanti nel nostro percorso di crescita. Sabato prossimo giocheremo a Foggia e sarà dura perché stiamo affrontando un campionato livellato verso l’alto e tutte le partite saranno molto impegnative”.

(US LSB Lecce)

—

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-MOLFETTA 89-69

(26-13, 47-30, 73-46)

CCE LSB LECCE: Murrone 3, Ingrosso 9, Capoccia, Esposito 8, Renna 2, Cantagalli 19, Mocavero 2, Laudisa 10, Vidakovic 5, Campa, Dosic 8, Ouandie 23. All. Michelutti.

MOLFETTA: Suraci 9, Scarpone 5, Costa 2, Delmas 8, Chiriatti 3, Sasso 2, Didonna 14, Patimo, Mongelli 3, Infante 13, Mezzina 8. All. Gesmundo.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 2): LSB Lecce-P. Molfetta 89-69, Assi Brindisi-F. Trani 72-69, AB Potenza-B. Fasano 85-82, NP Monteroni-Cus Foggia 69-79, NV Mesagne-V. Castellaneta 83-76, Barletta-NM Corato 51-73.

CLASSIFICA: Cus Foggia, AB Potenza 4 – NV Mesagne, Francavilla, Fasano, NM Corato, NP Monteroni, LSB Lecce, Assi Brindisi, V. Castellaneta 2 – F. Trani, Molfetta, Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (19-20 ott.): Cus Foggia-LSB Lecce, NP Monteroni-NV Mesagne, Molfetta-AB Potenza, Fasano-Assi Brindisi, F. Trani-Francavilla, V. Castellaneta-NM Corato.