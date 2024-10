LECCE – Oggi la ripresa all’Acaya. In cinque (potenzialmente) in campo con le nazionali

Si chiude stasera la parentesi ottobrina dedicata alle nazionali.

Per quanto concerne i tesserati del Lecce, oggi (potenzialmente) sarà il turno di: Lassana Coulibaly (Mali), gara Guinea Bissau-Mali (ore 18), qualificazioni Coppa d’Africa; Hamza Rafia (Tunisia), gara Comore-Tunisia (ore 21), qualificazioni Coppa d’Africa; Kialonda Gaspar (Angola), gara Niger-Angola (ore 18), qualificazioni Coppa d’Africa; Patrick Dorgu (Danimarca), gara Svizzera-Danimarca (ore 20.45), Nations League; Filip Marchwinski (Polonia U21), gara Polonia-Germania U21, qualificazioni Europei (ore 17). Per la Primavera, in campo anche Niko Kovac (U21 Bosnia), partita Bosnia-Cipro U21 (ore 16).

Ieri sono scesi in campo Ylber Ramadani, titolare nell’Albania vittoriosa 0-1 in Georgia e in campo per tutta la partita, e Nikola Krstovic, titolare nel Montenegro (schierato da attaccante esterno), nella partita persa dalla sua nazionale per 1-0 in Galles.

Oggi pomeriggio la ripresa dei lavori all’Acaya in vista di Lecce-Fiorentina di domenica ore 15. Domani ritorneranno a Lecce i nazionali impegnati oggi e il gruppo al completo, al netto degli infortunati, Gotti lo avrà a disposizione da giovedì, in sostanza con due soli allenamenti prima della rifinitura di sabato.