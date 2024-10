GALLIPOLI – Esonerato Branà: il comunicato

Il Gallipoli esonera mister Giuseppe Branà. Di seguito il comunicato ufficiale appena diffuso dal club giallorosso.

“Il Gallipoli Calcio comunica di aver sollevato Mister Giuseppe Branà dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

A Mister Branà, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

La squadra sarà momentaneamente affidata al secondo Mister Andrea Epifani, già mister della juniores giallorossa”.

Per l’ex allenatore del Matino è stata fatale la sconfitta col Canosa di domenica scorsa e un avvio di campionato in cui la squadra ha conquistato 14 punti in nove partite, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte che la collocano al settimo posto provvisorio della classifica, insieme al Foggia Incedit, a meno undici dalla capolista Barletta. Domenica prossima i giallorossi ospiteranno il Manduria. Dopodomani, invece, gara di Coppa Italia a Galatina.