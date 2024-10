SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 13.10.2024

Le decisioni del Giudice sportivo in Serie D girone H dopo le partite giocate domenica 13 ottobre 2024.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANGRI: Valerio Tito (all., 1)

BRINDISI: Bruno P. De Pace (1)

CASARANO:

COSTA D’AMALFI:

F. ANDRIA:

FASANO:

FRANCAVILLA IN S.:

GRAVINA:

ISCHIA: Simone Corino (all., 1); Giuseppe Maiorano (2)

MANFREDONIA:

MARTINA: Shavy Resouf (1)

MATERA: Cosimo D. Bruno (dir., 1); Pasquale Iaccarino (1)

NARDÒ:

NOCERINA:

PALMESE:

REAL ACERRANA: Vittorio Porpa (dir., 1); Ciro Mundula (1)

UGENTO:

VIRTUS FRANCAVILLA: