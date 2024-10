LECCE – Sipario sulle nazionali: Dorgu, esordio da titolare, Rafia migliore in campo. Panca per Marchwinski: il report

In archivio la parentesi ottobrina dedicata alle nazionali. Ieri sono scesi in campo quattro dei cinque tesserati del Lecce ancora fuori con le proprie rappresentative. Il solo Filip Marchwinski è rimasto in panchina per tutti e 90 minuti in Polonia-Germania 3-3 U21.

Serata da ricordare per Patrick Dorgu, all’esordio dal primo minuto con la nazionale danese che ha pareggiato 2-2 in Svizzera. Il classe 2004 giallorosso è stato schierato esterno sinistro di centrocampo nel 3-4-3 danese. Assente Hjulmand per squalifica. Dorgu ha costantemente appoggiato l’azione offensiva, causando, però, il rigore con cui la Svizzera è passata momentaneamente in vantaggio al 45′. Nella ripresa, un gol annullato per netto fuorigioco, un altro sbagliato davanti al portiere (con palla alle stelle) e anche la sua collaborazione nel gol del definitivo 2-2 danese.

Uno a uno per la Tunisia di Hamza Rafia in trasferta contro le Comore. Buona prestazione anche per l’ex Pescara che ha fornito l’assist per il gol del pari del suo compagno Meriah, giocando da trequartista destro nel 4-2-3-1 della sua nazionale, meritandosi il titolo di migliore in campo.

Solo un tempo per Lassana Coulibaly col Mali nel match esterno contro la Guinea Bissau (0-0 finale), giocando da trequartista sinistro nel 4-2-3-1, venendo poi sostituito nell’intervallo. Vittoria esterna per l’Angola in Niger con Kialonda Gaspar in campo per tutti e 90 i minuti, come accaduto quattro giorni prima nella partita d’andata in Angola.

Tutti e cinque i nazionali, insieme al Primavera serbo Kovac (titolare, in campo per tutti e 90 i minuti in Bosnia-Cipro U21 1-3) saranno di ritorno a Lecce in queste ore. Per oggi, mister Gotti ha previsto una doppia seduta di allenamento all’Acaya.