VOLLEY – Don Fefè da Squinzano colpisce ancora: l’Italia è campione del mondo per la quarta volta!

Bum-bum! La nazionale italiana di volley allenata da Ferdinando De Giorgi è campione del mondo. Nemmeno un anno fa, il Ct di Squinzano aveva guidato i suoi ragazzi alla straordinaria vittoria dell’Europeo nella finale di Katowice contro la Slovenia. Oggi si è chiuso il cerchio: gli azzurri hanno battuto per 3-1 la nazionale polacca, sempre a Katowice, nella finalissima iridata. La medaglia di bronzo è andata al Brasile, vittorioso sulla Slovenia.

Una prova straordinaria di tutto il gruppo azzurro, guidato in campo da un immenso Simone Giannelli. Dopo aver perso il primo set 25-21, sciupando un vantaggio di tre punti sul 21-18 a loro favore, i ragazzi di Fefè hanno cambiato marcia, vincendo il secondo set per 25-21; il terzo per 25-18 e il quarto per 25-20, ammutolendo i migliaia di tifosi polacchi presenti a Katowice.

Dopo aver vinto agevolmente il girone E, battendo Turchia, Canada e Cina, l’Italia ha sofferto un po’ negli ottavi con Cuba, piegata in quattro set. Nei quarti, poi, il capolavoro contro i campioni olimpici della Francia, superata in cinque set. Più comoda, se così si può dire, la vittoria di ieri in semifinale contro la Slovenia, vice campione europeo in carica. E poi, oggi, l’apoteosi: l’Italia è campione del mondo per la quarta volta dopo il tris della Generazione di Fenomeni nel 1990, 1994 e 1998. Di quella squadra faceva parte Don Fefè da Squinzano.

Ecco la squadra campione del mondo: Giulio Pinali, Francesco Recine, Alessandro Michieletto, Simone Giannelli, Fabio Balaso, Riccardo Sbertoli, Mattia Bottolo, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Simone Anzani, Roberto Russo, Leonardo Scanferla, Leandro Ausibio Mosca. Coach: Ferdinando De Giorgi.

Altri premi individuali: Michele Galassi miglior centrale; Fabio Balaso miglior libero; Simone Giannelli miglior palleggiatore e, soprattutto, miglior giocatore del Mondiale.

La medaglia d’oro è stata consegnata, ai ragazzi, dal presidente federale Giuseppe Manfredi, pugliese di Alberobello.

Le parole del Ct campione d’Europa e del Mondo, Ferdinando De Giorgi, alla Rai: “Il segreto? Magari ci fossero segreti, sono felice, emozionato, contentissimo per questi ragazzi a cui ho dato fiducia e li ho allenati, me ne prendo il merito, ma loro sono ragazzi speciali e oggi lo hanno dimostrato ancora di più. Eravamo con 12 esordienti, venire qui in Polonia a battere i campioni del mondo davanti a 13mila persone, è una prova che bisogna avere qualcosa in più del normale. Ci siamo presi una grande soddisfazione. Sono ragazzi bravi, di talento e innamorati della maglia azzurra, un valore importantissimo per noi su cui abbiamo puntato dal primo momento, l’orgoglio e il piacere d’indossare maglia. Giannelli, il nostro capitano, e Anzani, erano gli unici due giocatori d’esperienza che hanno saputo guidare questo gruppo. Ad onor del vero, mi sarebbe piaciuto vedere anche Lavia e Romanò tra i premiati, hanno fatto un mondiale straordinario. Ma il mondiale è la cosa più importante. Speriamo di avervi reso orgogliosi”.