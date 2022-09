TARANTO – Tutto facile per il Catanzaro: tris allo “Iacovone”, rossoblù ancora ko

Il Taranto perde malamente anche la sua seconda gara. Il Catanzaro passeggia sul terreno della Iacovone e si impone per tre reti a zero. Di Sounas e Biasci le firme, con l’ultimo autore di una doppietta.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota coincide con il vantaggio ospite: al 10′ Sounas penetra in area e all’altezza del dischetto trafigge Russo con il sinistro. Il Catanzaro danza sul terreno di gioco e firma il raddoppio al 17′: Sounas lavora un ottimo per Biasci che di destro manda in rete. Il Taranto prova a reagire al 25′: Labriola lancia Infantino che a tu per tu con Fulignati manda alto. Al 30′ Infantino apre per Romano che all’interno dell’area scarica una botta di destro respinta ancora dall’estremo difensore. Al 41′ il Taranto si fa ancora pericoloso con Infantino, la sua conclusione viene deviata in angolo a mano aperta da Fulignati. Il Catanzaro al 42′ triplica: De Maria serve erroneamente Biasci che supera tutti i difensori rossoblù come birilli e deposita in rete superando Russo con un destro preciso.

In apertura di seconda frazione i calabresi sfiorano il poker: al 2′ Vandeputte da solo davanti a Russo spara alto a giro. Il Taranto risponde con un sinistro di Guida al 4′ respinto da Fulignati. I rossoblù provano ad accorciare le distanze al 23′ con Tommasini, Fulignati si fa trovare ancora pronto. Non accade più nulla fino al 39′, quando Cianci all’interno dell’area manda di poco fuori. L’arbitro decreta la fine della gara dopo cinque minuti di recupero. Per il Taranto si tratta della seconda sconfitta consecutiva, il dato che fa sicuramente più paura sono i sette gol presi in due partite. Mercoledì i rossoblù andranno a far visita alla Turris.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 11 settembre 20222, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 2

TARANTO-CATANZARO 0-3

RETI: 10′ pt Sounas (C), 17′ pt e 42′ pt Biasci (C)

TARANTO (4-4-2): Russo – De Maria (1′ st Ferrara), Granata, Antonini, Manetta (35′ st Evangelisti) – Guida, Labriola (43′ st Brandi), Mazza (1′ st D’Egidio), Romano – Tommasini, Infantino (10′ st Sakoa). A disp.: Loliva, Martorel, Panattoni, Maiorino, Vona, Branbi, Mastromonaco, Camorani, La Monica. All.: Nello Di Costanzo

CATANZARO (3-5-2): Fulignati – Scognamillo, Bringhenti, Martinelli – Vandeputte, Sounas (26′ st Bombagi), Ghion (16′ st Cinelli), Verna, Tentardini (15′ st Situm) – Biasci (16′ st Curcio), Iemmello (35′ st Cianci). A disp.: Rizzuto, Sala, Pontisso, Gatti, Mulè, Katseris, Megna. All.: Vincenzo Vivarini

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Ceolin-Feraboli; IV Carrione)

NOTE: Ammoniti: Manetta (T), Granata (T), Fulignati (C), Ferrara (T)

