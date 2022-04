VOLLEY – Playout A3, Galatina ko in gara 1. Recuperi B, Galatone piega Campobasso

A3 – Partono male i playout salvezza per Efficienza Energia Volley Galatina, sconfitta in casa di Ottaviano, sabato sera, per 3-0 (25-16, 25-19, 25-22). Una gara da dimenticare subito, sotto tutti i punti di vista, per sgombrare la mente in prospettiva di gara 2, prevista per domenica 24.

B – Dopo Leverano contro Turi, anche Allianz Colazzo Galatone s’impone nel recupero pre-pasquale, piegando in quattro set EnergyTime Campobasso. I parziali: 20-25, 30-28, 30-28, 25-17 per i salentini di coach Cavalera. Mercoledì ritorna in campo Leverano, proprio contro il Campobasso in trasferta.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 51 – Joivolley 48 – Leverano 45 – Energytime CB 41 – Molfetta 34 – Grottaglie 33 – Turi 31 – Galatone 29 – Matervolley 22 – Andria 14 – Area Brutia CS 5 – Taviano 4.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata 14, 23 apr.): Molfetta-Turi, Area Brutia CS-Taviano, Grottaglie-Joivolley, Energytime CB-Matervolley, Galatone-Andria, Leverano-M2G Bari.