VOLLEY – Recuperi, Leverano ok con Turi. Melendugno, ko sul campo della capolista Messina

Infrasettimanale con recuperi annessi dei tornei di Serie B di volley. Il Leverano, ieri sera, ha agevolmente battuto il Turi tra le mura amiche, con un triplice 25-18. Subito riscattata, quindi, la sconfitta di Molfetta. I gialloblù si rifanno sotto, consolidando il terzo posto e portandosi a -3 dalla coppia di vetta Bari-JoiVolley. Oggi in campo anche Galatone contro Campobasso.

Recuperi: 14/04 Grottaglie-M2G Bari, Galatone-Energytime CB; 20/04 Energytime CB-Leverano.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 48 – Joivolley 48 – Leverano 45 – Energytime CB 41 – Molfetta 34 – Grottaglie 33 – Turi 31 – Galatone 26 – Matervolley 22 – Andria 14 – Area Brutia CS 5 – Taviano 4.

PROSSIMO TURNO (recupero giornata 14, 23 apr.): Molfetta-Turi, Area Brutia CS-Taviano, Grottaglie-Joivolley, Energytime CB-Matervolley, Galatone-Andria, Leverano-M2G Bari.

–

In B1 femminile, la Narconon Melendugno esce sconfitta dal Palatracuzzi di Messina in quattro set, contro la Sicom, capoclassifica. Dopo un ottimo avvio di gara, che ha coinciso con la conquista del primo set per 21-25, le salentine hanno subito il ritorno delle padroni di casa, che si sono agevolmente imposte nel secondo (a 16), nel terzo (a 21) e nel quarto (a 14).

Poco male per le ragazze di coach Ida Taurisano che restano ferme a 49 ma che ormai hanno tagliato il traguardo playoff.

Recuperi: 15/04 Castellana Grotte-HUB Ambiente CT, 16/04 Cerignola-S. Salvatore Tel.; 20/04 S. Salvatore Tel.-Cerignola.

CLASSIFICA: SS Messina 54; Melendugno 49; F. Schultze ME 41; Fiammatorrese 38; Arzano 37; Terrasini 31, Desi Volley 29; S. Salvatore Tel. 27 – Castellana Grotte 27 – Cerignola 15 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (23 apr., recupero giornata 14): CDM Cutrofiano-HUB Ambiente CT, Desi Volley-Terrasini, Melendugno-F. Schultze ME, Sicom Messina-S. Salvatore Tel., Cerignola-Arzano, Castellana Grotte-Fiammatorrese.