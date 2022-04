SERIE D/H – Tutti in campo per il turno pre-pasquale: programma e arbitri della 33ª

Turno pre-pasquale per la Serie D a partire dalle ore 15. Due i posticipi previsti: alle 19 Fasano-Altamura, alle 20.45 Nocerina-Nola, che si giocherà a porte chiuse così come Mariglianese-Virtus Matino.

In vetta, c’è lo scontro promozione tra Francavilla e Cerignola. L’Audace è a +11 e ormai non sembrano esserci più margini per una rimonta da parte dei lucani. Vincendo, i foggiani si porterebbero a +14 a cinque turni dalla fine, avendo la possibilità di festeggiare la promozione in casa domenica 24 col Bitonto. Per il Fasano c’è il derby casalingo contro l’Altamura. L’obiettivo dei biancazzurri è di difendere la posizione playoff dalle inseguitrici. Il Brindisi se la vedrà con la Casertana di Vincenzo Feola, che si giocherà le ultime chance per agganciare la griglia delle prime cinque.

Capitolo salvezza. Il Casarano, dopo tre sconfitte consecutive, è risprofondato a contatto con la zona rossa. Sarà necessario inseguire la vittoria nella gara di Molfetta, ormai troppo lontana sia dalla zona playoff, sia dalla zona playout. Trasferta in Lucania, a Rotonda, per il Nardò, reduce dal ko casalingo col Bitonto e dal polverone legato al caso Daspo–Donadei/Antico. Per la Virtus Matino, altra gara senza alternative: a Marigliano si dovrà solo vincere per continuare a sperare.

Il programma e gli arbitri della 33esima giornata:

Bitonto-Lavello: Filippo Colaninno di Nola (Farina-Pirola) – ore 15

Brindisi-Casertana: Davide Matina di Palermo (Claps-Rinaldi) – ore 15

Fasano-Team Altamura: Gianmarco Vailati di Crema (perali-Nicolò) – ore 19

Francavilla-A. Cerignola: Julio Milan Silvera di Valdarno (Gambino-Gookooluk) – ore 15

Molfetta-Casarano: Stefano Selva di Alghero (De Gregorio-Palazzo) – ore 15

Nocerina-Nola: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Spatrisano-Capasso) – ore 20.45 a porte chiuse

Rotonda-Nardò: Carlo Esposito di Napoli (Caputo-Dell’Isola) – ore 15

Sorrento-Gravina: Matteo Campagni di Firenze (Chiavaroli-D’Ettorre) – ore 15

Mariglianese-Virtus Matino: Alberto Poli di Verona (Serra-Gookooluk) – ore 15 a porte chiuse

(San Giorgio-Bisceglie rinviata al 1° maggio)

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 72; Francavilla 61; Bitonto 59; Fasano 53; Gravina 50; Nocerina 49; Casertana e Sorrento 47; Molfetta 43; Altamura 41; Brindisi 40; Lavello 38; Nola 37; Casarano 36; Rotonda 35 (-8), Mariglianese 34; Nardò 31; Bisceglie 29; V. Matino 24.