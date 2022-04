LECCE – La lista dei convocati per Reggio Calabria: c’è anche lo squalificato Blin

Dopo la rifinitura di stamani, svolta sul prato del Via del Mare, mister Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani tra Reggina e Lecce. Fischio d’inizio alle ore 15.

Alla trasferta in terra calabrese parteciperà l’intero gruppo a sua disposizione, compreso Alexis Blin che non potrà essere utilizzato in quanto squalificato. Segno,, questo, della grande unità che anima il gruppo-squadra, deciso a compattarsi in vita della difficile partita contro gli amaranto.

La lista dei convocati:

PORTIERI – Bleve, Gabriel, Plizzari;

DIFENSORI – Lucioni, Simic, Tuia, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku;

CENTROCAMPISTI – Gargiulo, Helgason, Bjorkengren, Faragò, Blin (squalificato), Majer, Hjulmand;

ATTACCANTI – Coda, Di Mariano, Listkowski, Strefezza, Asencio, Rodriguez, Ragusa.