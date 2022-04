VIRTUS FRANCAVILLA – Gol, emozioni e spettacolo nel derby col Foggia

Gran bel derby tra Virtus Francavilla e Foggia. Non mancano spettacolo, gol ed emozioni. Finisce 2-2 col Foggia che passa per primo in vantaggio al 19′ con una rete di Merola. La reazione biancazzurra è veemente: sfiora il gol con Caporale, Patierno e trova il gol del pari in chiusura di tempo con un colpo di testa di Perez.

Il Foggia approccia meglio la ripresa rispetto agli avversari ma è la squadra di Taurino a portarsi avanti con un rigore trasformato da Maiorino e concesso per fallo di Petermann su Patierno, minuto 68. Il Foggia, allora, si getta in avanti alla disperata e, a due dalla fine, trova il definitivo pari con un colpo di testa di Garofalo che premia un cross di Petermann.

Entrambe sicure dei playoff, l’ultima giornata servirà solo a consolidare (Virtus) o a migliorare (Foggia) la rispettiva posizione in classifica.

Chiusura di regular season a Castellammare di Stabia per la Virtus, in casa contro l’Avellino per il Foggia.

IL TABELLINO

Francavilla F., Nuovarredo Arena

sabato 16 aprile 2022, ore 17.30

Serie C/C 2021/22, giornata 37

VIRTUS FRANCAVILLA-FOGGIA 2-2

RETI: 19′ Merola (F), 44′ Perez (VF), 68′ Maiorino rig. (VF), 88′ Garofalo (F)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile – Idda, Miceli, Caporale (69′ Delvino) – Carella, Toscano, Franco, Ingrosso, Maiorino (70′ Ventola) – Perez (83′ Prezioso), Patierno. A disp. Cassano, Feltrin, Gianfreda, Padovano, Rizzo, De Maria, Poleti. All. Taurino.

FOGGIA (4-3-3): Domingo – Gallo, Garattoni (63′ Martino), Girasole, Rizzo M. – Di Paolantonio (63′ Rizzo P.), Petermann, Rocca – Merola, Di Grazia (63′ Nicolao), Cuomo. A disp. Volpe, Di Pasquale, Vitali, Maselli, Turchetta, Tuzzo. All. Zeman.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1.

NOTE: ammoniti Ingrosso (VF), Rizzo M., Petermann (F). Rec. 2+4.

