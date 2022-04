BASKET A2/m – Next Nardò, partenza falsa nella fase a orologio: risultati, classifica e prossimo turno

Non bastano i 23 punti di Quintrell Thomas a evitare la sconfitta per la Next Basket Nardò nella prima giornata della fase a orologio. Al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce s’impone nettamente Udine , sempre avanti in tutti i parziali, andando in tripla cifra nel tabellino finale.

I granata torneranno in campo mercoledì sera per la trasferta di Biella. La terza giornata, prevista per domenica 24, vedrà la Next ospitare i lombardi di Orzinuovi, prima della chiusura del 1° maggio a Piacenza.

—

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-APU OLD WILD WEST UDINE 91-100

(21-23, 27-32, 23-24, 20-21)

Next Nardò: Quintrell Thomas 23 (9/12, 0/0), Andrea Amato 22 (0/3, 5/14), Jazzmarr Ferguson 20 (5/8, 3/8), Andrea La torre 12 (1/3, 3/6), Matteo Fallucca 9 (1/1, 1/3), Mihajlo Jerkovic 3 (0/1, 1/1), Elhadji Thioune 2 (1/3, 0/0), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Andrea Cappelluti 0 (0/0, 0/0), Mitchell Poletti 0 (0/0, 0/0), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 22 6 + 16 (Mihajlo Jerkovic 7) – Assist: 15 (Jazzmarr Ferguson 7).

Apu Old Wild West Udine: Brandon Walters 16 (7/8, 0/0), Marco Giuri 15 (3/3, 2/4), Trevor Lacey 14 (4/5, 2/5), Federico Mussini 14 (2/2, 3/3), Alessandro Cappelletti 11 (4/7, 1/4), Nazzareno Italiano 11 (1/1, 2/4), Ethan Esposito 10 (4/5, 0/1), Francesco Pellegrino 6 (2/4, 0/0), Vittorio Nobile 3 (0/1, 1/1), Michele Ebeling 0 (0/0, 0/2).

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Alessandro Cappelletti, Ethan Esposito 7) – Assist: 18 (Marco Giuri 7).

—

LEGADUE BASKET – FASE A OROLOGIO

GIORNATA 1: Forlì-Trapani 87-83, Ravenna-Torino 75-69, Fabriano-Cantù 74-73, Chiusi-Monferrato 74-71, Ferrara-A. Piacenza 94-77, Eurobasket Roma-B. Piacenza 82-74, Scafati-Pistoia 82-71, Nardò-Udine 91-100, Verona-Treviglio 77-70, Cento-Mantova 87-81, Latina-Biella 73-77, Chieti-Capo d’Orlando 99-89, San Severo-Milano 95-80, Stella Azzurra Roma-Orzinuovi (27/04).

CLASSIFICA: Scafati 44 – Verona 41 – Ravenna 38 – Chiusi 34 – Ferrara 34 – Cento 30 – Forlì 30 – San Severo 28 – Latina 24 – Eurobasket Roma 22 – Chieti 22 – Stella Azzurra Roma 14 – Nardò 14 – Fabriano 8.

PROSSIMO TURNO (20 apr., fase a orologio giornata 2): B. Piacenza-Fabriano, Pistoia-Ferrara, Treviglio-Cento, Torino-Forlì, Monferrato-San Severo, A. Piacenza-Latina, Milano-Stella A. Roma, Biella-Nardò, Capo d’Orlando-Scafati., Orzinuovi-Verona, Cantù-Chiusi, Trapani-Chieti, Udine-Ravenna, Mantova-Rurobasket Roma.