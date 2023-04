VOLLEY – Per Federico Miraglia (Bcc Leverano) arriva anche la maglia azzurra Under 19

Continua a fare passi da gigante Federico Miraglia, centrale della Bcc Volley Leverano. Dopo aver vinto il titolo europeo con la nazionale Under 18 nell’estate del 2022, Miraglia è stato convocato dalla nazionale Under 19, allenata da Michele Zanin, impegnata a Pordenone per lo storico Trofeo Cornacchia World Cup 2023, in programma dal 7 al 10 aprile prossimi.

Il Trofeo Cornacchia è una vetrina dalla quale sono passati tanti giovani pallavolisti che poi sono anche diventati campioni del mondo di volley. Insieme a Miraglia sono stati chiamati anche Federico Angelucci (Volley Marino), Lorenzo Menichini (Colombo Genova), Mohamed Azaz El Said (Lagonegro), Filippo Garra (Carcara Genova), Luca Loreti (Lupi Santa Croce9, Francesco Barretta (Aversa), Mattia Pietribasi (Torrebelvicino), Antonio Ravagnan e Nicola Agapitos (Volley Treviso), Gabriele Mariano, Lorenzo Magliano, Matteo Sacco e Flavio Morazzini (Vero Volley).