VOLLEY – Nel trionfo europeo under 18 c’è anche la firma del leveranese Federico Miraglia

Nell’oro degli Europei under 18 dell’Italia c’è anche la firma di Federico Miraglia, centrale della BCC Leverano, classe 2005, 201 cm d’altezza.

“Ho avuto la fortuna di vivere una fantastica esperienza – commenta Miraglia, al termine della vittoria dell’Europeo U18 – Mi sono messo alla prova con una realtà complessa, ma allo stesso tempo molto avvincente, che mi ha fatto sicuramente crescere non solo come pallavolista, ma anche come persona, e coronare il tutto con la vittoria del torneo ha reso ancora più indimenticabile questo traguardo. Questo fantastico risultato non sarebbe stato raggiunto se non avessimo avuto un gruppo molto unito, non solo in campo, ma anche fuori, ed è stato questo, secondo me, a darci una spinta in più e a portarci sul tetto d’Europa”.

Per Federico qualche settimana di riposo, poi sarà ai nastri di partenza della nuova stagione della BCC Leverano, pronto a dare battaglia per i primi posti della classifica: “Ora avrò un po’ di tempo per ricaricare le batterie e poi si ricomincerà con la maglia della Volley Leverano, sperando di raggiungere la tanto ambita A3, che nella scorsa stagione abbiamo solo sfiorato”.

Per tutta la società della BCC Leverano un’ulteriore conferma dell’eccezionale lavoro fatto nel settore giovanile guidato negli anni da coach Luca Firenze.

(in foto: Federico Miraglia, al centro)