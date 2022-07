MAGLIE – Nuovo presidente e nuovo allenatore: comincia così la stagione della Toma

La Toma Maglie riparte da due grosse novità: un nuovo presidente e un nuovo allenatore.

È Francesco Ferramosca il nuovo presidente del sodalizio giallorosso che succede ad Amleto Anastasia. Nei prossimi giorni sarà nominato e ufficializzato il nuovo direttivo. Sulla panchina della Toma, nella prossima stagione di Eccellenza, siederà mister Mimmo Oliva, reduce dall’esperienza dello scorso anno al Gallipoli Football.

“Sono molto contento della scelta fatta – dichiara Oliva al Nuovo Quotidiano di Puglia – consapevole di andare in una grande società nella quale ho conosciuto grandi persone. Essere parte integrante di questa famiglia mi stimola e mi esalta. Maglie è una piazza importante e con la società stiamo lavorando per organizzare una squadra che ci permetta di divertirci e fare bene: non vedo l’ora di fare il mio esordio sul campo con la casacca della Toma Maglie“.

(mister Mimmo Oliva – archivio, ph Coribello/SalentoSport)