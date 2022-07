ECCELLENZA – È deciso: ritornano i playoff e i playout, ora la palla passa a Roma per la ratifica

Nella riunione del Direttivo di ieri, il Cr Puglia ha deliberato di confermare lo sdoppiamento del campionato regionale di Eccellenza 2022/23 in due gironi, con l’introduzione di playoff e playout per determinare la promozione al campionato di Serie D e le retrocessioni nel campionato regionale di Promozione.

Questo quanto stabilito dalla riunione delle società del 6 luglio scorso. La richiesta, formalizzata alla Lnd attraverso una nota del presidente del Cr Puglia, Vito Tisci, in attesa della prevista autorizzazione, è stata inoltrata a Roma nella giornata di oggi, suppoerara dal nuovo format del campionato regionale di Eccellenza in deroga all’art. 49 Noif anche per la prossima stagione sportiva.