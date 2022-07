LECCE – Mercato: sfuma Maksimivoc, la Reggina interessata a tre pedine giallorosse. C’è Gueddar per la Primavera

Sfuma l’acquisto di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, nella mattinata di oggi, ha fatto sapere che è sua intenzione ritornare in Serbia per stare vicino alla sua famiglia. Ciò, quindi, fa cambiare repentinamente i piani del Lecce che aveva puntato su di lui per assegnarli le chiavi della difesa giallorossa, dopo che gli accordi con la sua società (il Genoa) e quelli presi con lo stesso calciatore, erano ormai ai dettagli.

La decisione è stata palesata dal calciatore con un messaggio di ringraziamento al direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino.

In uscita, fanno gola alcune pedine giallorosse che potrebbero essere fuori dai piani tattici di Marco Baroni per la Serie A, come Zan Majer, John Bjorkengren e Mario Gargiulo, entrambi richiesti dal neo allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi. Per Gargiulo, però, è forte l’interessamento del Modena. Lorenzo Simic è in chiusura per trasferirsi all’Ascoli. Anche Arturo Calabresi sembra destinato a lasciare il Salento, avendo molte società a lui interessate nel campionato cadetto. Stessa sorte potrebbe capitare a Francesco Di Mariano e Pablo Rodriguez.

Infine, per la Primavera, arriva il centrocampista marocchino, con passaporto francese, Adam Gueddar, classe 2005, dall’Amiens.