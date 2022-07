LECCE – Falcone e Askildsen, comincia l’avventura giallorossa. Per Maksimovic si chiude a breve

Gli ultimi due ingaggi, in ordine cronologico, del Lecce 2022/23, Wladimiro Falcone e Kristoffer Askildsen (in foto), sono arrivati nel Salento per le visite mediche di rito, che si stanno svolgendo presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Una volta superati i test clinici, i due calciatori si aggregheranno alla squadra che, questo pomeriggio, si è ritrovata al Deghi Center di San Pietro in Lama dopo due giorni di riposo.

Entro questa settimana, poi, dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’ingaggio dell’esperto centrale difensivo Nikola Maksimovic, classe 1991, di nazionalità serba e tesserato col Genoa. Il Lecce e il club ligure hanno trovato l’accordo per il trasferimento e, pertanto, mancano solo da rifinire gli ultimi dettagli col calciatore.