FEMMINILE – Lecce Women, due nuovi ingaggi: Da Silva dal Portogallo e Trofimov dalla Moldavia

Altri due rinforzi per il Lecce Women che, nelle ultime ore, ha ufficializzato gli ingaggi di Sofia Da Silva e di Alexandra Trofimov.

Da Silva, 24enne, è un difensore centrale proveniente dal Portogallo, dallo Sport Clube Uniao Torreense. Trofimov, 23 anni, è di origine moldava con passaporto rumeno, e gioca come centrocampista offensiva. Giunge nel Salento dal Caprera, club di Serie C.

“Sono veramente entusiasta di venire a giocare nel Lecce e di far parte di questa squadra – ha detto Da Silva -. Non vedo l’ora di aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Spero altresì di poter crescere come calciatrice e come persona. Mi aspetto un campionato competitivo e spero vada tutto bene per me e per la squadra”.

“Sono molto felice di far parte di questo gruppo – ha dichiarato Trofimov -. Voglio adattarmi velocemente alla squadra. Una nuova stagione è sempre l’occasione perfetta per essere migliori e più forti! Farò tutto il possibile per cercare di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società. Non vedo l’ora di cominciare questa mia nuova esperienza in Italia”.

