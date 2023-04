CICLISMO – Appuntamento per i più piccoli a Castromediano, si corre anche a Faggiano e Bisceglie

Tra gli appuntamenti ciclistici del weekend c’è anche la quinta edizione del Trofeo Annabianca di mountain bike, in programma a Castromediano di Cavallino (LE), organizzato dalla Kalos Scuola di Cislismo per mettere in evidenza questa appassionante disciplina sportiva del fuoristrada tra i più piccoli d’età compresa tra i 7 e i 12 anni.

Sugli sterrati del centro sportivo Kick-Off, domani, 2 aprile, si alzerà il sipario sulla prima delle otto prove del Challenge del Salento. L’inizio delle gare è fissato per le ore 10. Il tracciato, semplice e pianeggiante, è lungo 900 metri. Categorie in gara: G1, G2 e G3, con l’aggiunta di piccoli dossi per G4, G5 e G6. A contorno della prova, anche una piccola appendice dedicata ai promozionali non tesserati su un giro dello stesso tracciato.

Sempre domani, poi, si correrà a Faggiano (TA), frazione San Crispieri, il Trofeo XCO San Crispieri-Bikemania&Pissei di mountain bike cross country e a Bisceglie (BAT), dove farà tappa il circuito Bicimparo-Kinder Joy of Moving presso l’area polifunzionale di via San Martino.