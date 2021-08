OLIMPIADI TOKYO 2020 – Grossa delusione dall’Italvolley, Colaci e compagni out ai quarti. Ora tocca a Fefè

Missione giapponese già finita per la nazionale italiana di volley. Il sestetto allenato da Chicco Blengini ha ceduto all’Argentina in cinque set nella sfida secca dei quarti di finale terminata poco fa. Nulla da fare per Max Colaci e compagni che, in vantaggio per 10-8 al quinto set, hanno spento il motore, inanellando una serie di errori e di scelte tattiche alquanto discutibili.

Torna, quindi, a casa l‘Italvolley che manca l’obiettivo minimo dichiarato e ampiamente alla portata di mano: il podio olimpico.

Ora toccherà a Fefè De Giorgi prendere in mano un gruppo dalle buone potenzialità ma che ha bisogno, necessariamente, di ricambi di qualità. Gli Europei sono già alle porte. In bocca al lupo Fefè!