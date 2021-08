NARDÒ – Valigie pronte, si parte per il ritiro: le ultime novità in casa granata

Vacanze terminate per il Nardò Calcio che, da ieri, si è ritrovato in sede prima della partenza per il ritiro di Camigliatello Silano, in Calabria, dove la squadra si allenerà da domani, mercoledì 4, sino a venerdì 13 agosto.

Intanto, la società, dopo le ufficialità di Mattia Trinchera, Roberto Palazzo, Christian Mariano, Francesco De Giorgi, Giacomo Mengoli, Giacomo Valzano e Marco Puntoriere, ha reso noto di aver tesserato anche il difensore di fascia Diego Alfarano, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell’Us Lecce; l’esperto attaccante argentino Matias Cristaldi Valbuena, ex Akragas (Lega Pro), Rionero, Ercolanese, Grosseto, Nocerina, Andria e Torres (D); il difensore centrale classe 2000 Vincenzo Daleno, ex Monopoli e Juniores Barletta; Giacomo Lezzi, centrocampista di Cavallino classe 1999, riconfermato.

Questi, infine, i quadri tecnici della prossima stagione: Salvatore Ciullo, allenatore prima squadra; Davide De Icco, allenatore in seconda; Michele Placì, preparatore atletico; Gianfranco Maggio, preparatore dei portieri; Salvatore Margagliotti, allenatore Juniores nazionale; Francesco Fioretti, fisioterapista; Giovanni Rizzo, medico sociale; Adriano Dagnello, team manager; Giancarlo Fedele e Samuele Fedele, magazzinieri; Daniele Pellegrino, aiuto magazziniere; Fernando Pero, segretario generale.