VOLLEY D/m – Showy Boys praticamente perfetto, a Taranto arriva la dodicesima gioia stagionale

La Showy Boys Volley Galatina, capolista nel campionato regionale di Serie D maschile, mette a segno un’altra vittoria, la dodicesima stagionale, sul campo del Frascolla Taranto.

Uno 0-3 che vale tre punti in più in classifica (36), nel girone B, al termine di un match tutt’altro che agevole in casa del team tarantino. I bianco-azzurri di mister Caputo si sono sempre ben distinti nella palestra dell’Istituto “Maria Pia” e questo ha fatto sì che la Showy Boys giocasse con maggiore attenzione e cercando di imporre il suo gioco.

Così è stato nel set di apertura, in cui gli allievi della Scuola Volley allenati da Gianluca Nuzzo hanno mantenuto alta la concentrazione e chiuso sul punteggio di 18-25. Nel secondo game, i padroni di casa hanno cercato di impensierire la linea di ricezione bianco-verde, ma l’incisività in fase di attacco e una buona correlazione muro-difesa hanno fatto la differenza per il team della Showy Boys (22-25). Nel set successivo, invece, è il Frascolla Taranto ad osare di più. Infatti, in avvio i locali passano a condurre e acquisiscono maggiore fiducia. Pochi palloni giocati e i ragazzi di mister Nuzzo si trovano già sulla parità e con il set riaperto. Si arriva punto su punto sino al 20-20 quando arriva il colpo di coda dei bianco-verdi che segna un secco +5 (20-25). La Showy Boys esulta e scrive “12” sul tabellino delle partite vinte. Nel prossimo turno sfida interna col Marittima.

