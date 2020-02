VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano, la nona sinfonia ha come vittima il Marigliano

Arriva il nono successo consecutivo griffato Leo Shoes Volley Casarano che si impone per 3 set a 0 sulla formazione del Tya Marigliano portando a casa tre punti importantissimi.



La formazione campana nulla ha potuto al cospetto dei rossoazzurri apparsi in giornata decisamente positiva e determinati nel proseguire la striscia di risultati positivi in campionato.



Per Laterza e compagni era fondamentale centrare la vittoria e portare a casa i tre punti per rimanere agganciati alla capolista Folgore Massa che sabato sera ha vinto sull’insidioso parquet di Martina Franca per 3 set a 1.



Grande prova di carattere da parte dei ragazzi guidati da mister Licchelli che soprattutto nel terzo parziale sono stati bravi a ribaltare il risultato di 20-24 per gli ospiti portando a casa il set con il punteggio di 32-30.



Eccezionale prestazione da parte delle bocche di fuoco casaranesi che hanno attaccato con una percentuale del 55%, subendo solo 6 muri su 97 palloni attaccati. Molto positiva anche la prestazione a muro (10 muri punto) e in ricezione, fondamentale in cui hanno primeggiato Barone (73%) e Garofalo (61%).



25-22, 25-12 e 32-30 i parziali della contesa fatta propria dalla Leo Shoes Casarano.



La vittoria ha consentito ai rossoazzurri di raggiungere quota 32 punti in classifica al pari di Galatina, che ha superato con successo l’ostacolo Atripalda. Le due salentine si trovano in classifica a -1 da Folgore Massa che nella prossima gara incontrerà in casa proprio il Galatina in un match che potrebbe portare degli stravolgimenti in vetta alla classifica. La Leo Shoes, invece, riceverà la visita del Martina.



Leo Shoes Casarano: Laterza (3), Bolla (26), Iaccarino (4), Garofalo (13), Baldari (16), Scrimieri (3), Muscarà (1), Barone (L)



Attacco 55%, Ricezione 48%, Ace 3, Muri 10

