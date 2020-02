PRIMA CATEGORIA/C – Salve, addio al primo posto. A braccetto le prime due, il Seclì sale sul podio: il punto dopo la 21ª

La Goleador Melendugno e il Leverano continuano a comandare il campionato di Prima Categoria, girone C e saranno loro a contendersi la vittoria finale, visto lo scivolone del Salve. La squadra del ds Margiotta espugna il campo della Cedas Avio Brindisi grazie a una perla di Vigliotti, mentre gli uomini di Schito superano, con qualche affanno di troppo, la trasferta di Latiano.

Il Seclì torna alla vittoria contro il Soleto e riconquista il terzo posto in classifica. Il Salve perde al terzo minuto di recupero del secondo tempo, in casa dello Zollino e vede sfumare definitivamente il sogno del primo posto in classifica. Il Tricase, dopo tre pareggi consecutivi, torna alla vittoria contro la Virtus Lecce e vede a solo tre lunghezze il terzo in posto in classifica. Il Galatina e il Capo di Leuca sconfiggono rispettivamente Atletico Veglie/Mesagne e Copertino e continuano a sperare in un piazzamento playoff.

Nella prossima giornata la capolista affronterà il fanalino di coda Latiano, una partita insidiosa perchè l’unica sconfitta, in campionato, per la Goleador Melendugno è stata contro i brindisini. Il Leverano ospiterà il Capo di Leuca, squadra in ascesa sotto la gestione De Giuseppe. Il Salve sfiderà il Monteroni, partita non facile visto il periodo di forma degli uomini di Manca. Il Tricase e il Galatina renderanno visita, rispettivamente a Soleto e Virtus Lecce, due squadre in piena lotta salvezza. Il Copertino di Pagano dovrà sudare sette camicie contro l’ottimo Zollino, per provare a raggiungere la salvezza diretta senza passare dal playout contro il Latiano.