VOLLEY D/m – Showy Boys Galatina, gara quasi perfetta a Castellaneta

La Showy Boys Volley Galatina espugna il PalaTifo di Castellaneta e si conferma in testa alla classifica del girone B di Serie D maschile. Prestazione da incorniciare e gara quasi perfetta per i ragazzi della Showy Boys che hanno surclassato i padroni di casa in un match che, alla vigilia, si presentava molto difficile. Da una parte il team tarantino, imbattuto in casa e posizionato al quarto posto in classifica, e dall’altra i giovani allievi della Scuola Volley galatinese, galvanizzati dagli ottimi risultati ottenuti in campionato.

Il Volley Castellaneta, allestito per puntare alla vittoria del torneo, subisce, sin dal primo set, la particolare verve dei ragazzi “terribili” di mister Nuzzo. Preciso in fase di ricezione e forte a muro, il team bianco-verde inizia ad imporre il suo gioco e per gli attaccanti tarantini non è per nulla facile mettere a terra palloni vincenti (21-25).

Stesso copione nella seconda frazione. La Showy Boys imposta e finalizza, sfruttando bene anche i suoi centrali. La squadra di mister Rodriguez deve combattere su ogni pallone e fare i conti con un’ottima fase difensiva dei galatinesi. Ordine nella gestione del match e scelte precise sul piano tattico, portano i ragazzi allenati da Gianluca Nuzzo a conquistare anche il secondo set (22-25).

Il tecnico bianco-verde guida passo passo la squadra che gioca con sempre maggiore autorevolezza, facendo del servizio la sua arma migliore nel terzo game. Passano i minuti e il Castellaneta non riesce più ad opporre resistenza cercando, invece, di “innervosire” la gara, ma la Showy Boys, sempre più cinica e determinata, non si lascia condizionare e chiude le ostilità con un netto 17-25.

Gli allievi della Scuola Volley conquistano la settima vittoria stagionale, su un campo difficile come quello del Volley Castellaneta, e danno prova di maturità e di carattere, nonostante la loro giovane età e il confronto in campo con atleti di esperienza. La Showy Boys si fa un bel regalo di Natale e lo condivide con tutti coloro che, con grande affetto, seguono questo gruppo di giovani atleti. Si chiude il 2019 con un meritato primo posto ma alla ripresa del campionato, il prossimo 12 gennaio, nella gara casalinga con l’Alessano, sarà necessario confermarsi in vetta alla classifica.

