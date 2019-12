VOLLEY C/m – Doppio regalo di Natale per la Green Volley Galatone nell’ultimo weekend sportivo del 2019

Ultimo week-end sportivo del 2019 con ben due regali sotto l’albero per la Green Volley Galatone, con le due prime squadre del sodalizio bianco-verde che trionfano nelle due rispettive trasferte a Bari e a Gallipoli.

Sabato di passione per i ragazzi della Camer Gas & Power Galatone nel Campionato Nazionale di Primo Livello di Serie C: mister Rudy Alemanno e i suoi ragazzi hanno riportato un successo epico sul terreno del Cus Bari, liquidato sul punteggio di 3 a 1 e surclassato sul piano del gioco e della tecnica. Un vero e proprio scontro diretto preparato in maniera perfetta dal tecnico neretino, con un successo che consolida il secondo posto in classifica in solitaria alle spalle del Molfetta. 19-25, 26-24, 12-25, 19-25 i parziali dei set: “Una dimostrazione di forza, di maturità crescente e di presa di coscienza delle potenzialità della squadra” la definisce mister Alemanno, che parla di una “partita preparata con dovizia di particolari e interpretata alla perfezione da tutti. Abbiamo finalmente assistito ad una gara dominata oltre che sul campo, nella testa”.

Il successo è il quinto di fila per il roster allestito dal dg Alberto Papa, che sale così a quota a 17 punti in 7 partite giocate, con l’unico neo della sconfitta fuori casa contro Gioia alla seconda di campionato. Prossimo impegno per capitan Dantoni e i suoi compagni ancora in trasferta, proprio contro la prima della classe, la corazzata Molfetta, in programma per domenica 12 gennaio.

Sorride di nuovo anche la Seconda Divisione Femminile: alla seconda giornata del torneo provinciale (le atlete del presidente Giuseppe Giuri sono nel girone B) la Edil Perticari Galatone guidata in panchina da mister Danilo Porcosi è imposta domenica mattina sulla Jonica Volley Gallipoli per 3 a 1, riportando il secondo successo stagionale. Con una squadra rimaneggiata e che soffre ancora qualche acciacco, capitan Marta Calò e compagne si sono aggiudicate la vittoria non senza difficoltà, contro una formazione ben messa in campo: 19-25, 25-20, 13-25, 23-25 il conto dei set, con le bianco-verdi che torneranno in campo soltanto sabato 18 gennaio, in trasferta contro il Volley Specchia, visto che il turno della terza giornata, post-festivo, imporrà alla formazione galatonese il riposo.

