SCHERMA – Rinaldi e Morciano preparano le valigie: si va a Formia per gli allenamenti assoluti di spada

Grande traguardo per due schermidori dell’Enel Scherma Lame Azzurre Brindisi-Novoli. Pietro Rinaldi e Miriana Morciano sono stati ammessi a partecipare agli allenamenti Assoluti di spada che si svolgeranno a Formia (LT) presso il Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” da giovedì 2 a domenica 5 gennaio prossimi.

La convocazione arriva dopo i recenti risultati di spicco ottenuti dai due atleti brindisini: per Rinaldi, 2° posto al Campionato Italiano Cadetti e Giovani di Lecce, a maggio, e 16° posto nel Campionato Italiano Under 23 a Forlì a dicembre; per Morciano, terzo posto a Forlì nella spada femminile. In Coppa Italia, invece, aveva sfiorato la finalissima delle 8 su ben 400 partecipanti, ottenendo, così, l’accesso ambitissimo ai Campionati Italiani Assoluti di Palermo di giugno.

Il 2020, quindi, per la società brindisina, inizia alla grande. Enorme la soddisfazione dei tecnici e del presidente, ma soprattutto degli atleti interessanti, entusiasti di partecipare, come già avvenuto in altre occasioni, ad esperienze in azzurro accanto ai più grandi campioni olimpionici di scherma.