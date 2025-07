VOLLEY – Casarano, la Serie B è salva ma si giocherà a Collepasso

Scongiurata l’ipotesi della rinuncia della Volley Casarano che l’anno prossimo giocherà in Serie B utilizzando il palazzetto dello Sport di Collepasso per le gare interne.

“La nota diffusa dal club rossazzurro nelle scorse ore: “Quando si stava per scrivere l’epilogo più brutto con la rinuncia alla partecipazione al prossimo campionato di serie B, è arrivata per la società rossoazzurra la vittoria più bella perché insperata, perché ottenuta grazie alla caparbietà di chi non vuol accettare qualunque forma di resa spronando la dirigenza sportiva a non mollare e soprattutto perché giunta grazie alla sensibilità e alla disponibilità di un’amministrazione comunale che, senza remore, ha concesso al Casarano Volley l’utilizzo del Palazzetto prossimo alla inaugurazione.

L’incontro tenutosi nella mattinata di oggi (ieri, ndr) presso il Comune di Collepasso alla presenza del Sindaco, Avv. Laura Manta, dell’Assessore Angelo Gianfreda, del Presidente della Leo Shoes Antonio Filograna Sergio e del Direttore Luigi Anastasia, ha ridato luce e speranza al sogno e al progetto sportivo del club e di un’intera città che potrà così continuare a fregiarsi della presenza in un campionato nazionale. Ringraziamo con parole di elogio e profonda stima l’Avv. Manta e tutta l’amministrazione del Comune dì Collepasso per aver prontamente e concretamente risposto positivamente alle nostre richieste e manifestiamo sentimenti di profonda gratitudine nei confronti del Presidente Filograna per essere stato il nostro prezioso faro nei giorni più bui.

È stato già perfezionato l’iter di iscrizione e la società si è messa subito all’opera per costruire il roster con cui prenderà parte al campionato di serie B 2025-2026″.