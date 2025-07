VOLLEY – Casarano getta la spugna: “Nessuna risposta dal Comune sulla questione palazzetto”

A sorpresa, la SSD Casarano Volley, neopromossa in Serie B, rinuncia a disputare i campionati con la prima squadra e annuncia la volontà di dedicarsi esclusivamente al settore giovanile. “Casus belli” è stata la perdurante indisponibilità del palazzetto dello sport di via Olanda, i cui lavori ancora non hanno una data di fine. Il comunicato del club.

“La S.S.D. Casarano Volley comunica di aver rinunciato a perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di serie B maschile, rinunciando altresì alla partecipazione a qualunque campionato di serie.

Una decisione amara ma inevitabile scaturita dalla concreta indisponibilità, per la prossima stagione sportiva, di una struttura ove poter sostenere gli allenamenti della prima squadra e le partite casalinghe.

Riteniamo doveroso far chiarezza sui fatti che hanno preceduto la decisione oggi ufficializzata.

All’indomani della promozione in serie B ottenuta dopo una stagione trionfante culminata nello storico treble (Promozione, Supercoppa del Sud Italia e Coppa Puglia), la società rosso azzurra, per procedere alla programmazione del nuovo campionato, ha inviato una p.e.c. – in data 10 Maggio 2025 – al Comune di Casarano per ottenere dagli uffici competenti le informazioni formali relative alla data di inizio e alla data di ultimazione dei lavori di riqualificazione del Palazzetto dello sport di Via Olanda.

A tale richiesta, evidentemente motivata in quanto la disponibilità di un impianto è indispensabile per la programmazione delle attività della stagione sportiva 2025-2026 richiedenti, come noto, l’investimento di rilevanti risorse economiche, ad oggi, 14 Luglio 2025, a pochissimi giorni dalla scadenza delle iscrizioni al prossimo campionato di serie B, non è pervenuta alcuna risposta né dagli uffici tecnici né dalle istituzioni politiche.

Un silenzio ingiustificato che non consente di avere in mano le garanzie necessarie per affrontare la serie B e qualsiasi altro campionato di serie.

Ringraziamo pubblicamente le Amministrazioni comunali dei paesi limitrofi che hanno tentato di accogliere le nostre richieste, rilevatesi tuttavia inconciliabili con le attività già in essere delle associazioni sportive del territorio.

Si chiude, così, un capitolo importante della storia sportiva casaranese: nel libro dei ricordi dello sport rossoazzurro troveremo pagine indimenticabili fatte di sacrifici, passione ed emozioni: grazie a tutti coloro (atleti, tecnici, dirigenti, sponsor, appassionati) hanno contribuito a questa bellissima cavalcata.

Ora concentreremo risorse ed energie sul settore giovanile che da oggi diventerà la nostra punta di diamante”.