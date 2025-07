LECCE – “Solamente tu”: la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26

Lanciata stamattina la campagna abbonamenti del Lecce per la stagione di Serie A 2025/26. L’annuncio è stato dato pubblicando una fotografia spontanea, realizzata da Francesco Moscagiuli, che rappresenta quattro bambini in un momento di pausa durante una partita sulla spiaggia in una giornata d’estate salentina.

“Lo scorso anno – si legge nella nota della società – creammo un video di presentazione delle maglie che raccontava una storia simile, in una piazza di paese. Oggi quella sceneggiatura è diventata realtà, perché in questi dieci anni si è compiuta una rivoluzione culturale che ha portato i nostri figli e nipoti a scegliere chiaramente per chi fare il tifo. Oggi, per tutti loro, ci sei tu, solamente tu”.

La campagna abbonamenti sarà attiva dalle ore 10 di lunedì prossimo, 21 luglio, presso Officine Deghi, i punti vendita Vivaticket e online su uslecce.vivaticket.it.

Nelle prossime ore sarà pubblicata la brochure informativa (che pubblicheremo qui).