LECCE – Primavera, sesto arrivo: firma il difensore Haris Kozarac

Sesto nuovo arrivo per la Primavera del Lecce che oggi ha annunciato l’ingaggio ufficiale del difensore centrale bosniaco, con passaporto svizzero, Haris Kozarac, proveniente dal Lucerna, classe 2006, nelle cui fila è cresciuto venendo convocato anche in prima squadra (in Super League) nella scorsa stagione, chiusa con uno score personale di 33 presenze, tra le varie competizioni, e sette gol messi a segno.

Kozarac vanta anche sei presenze nelle nazionali minori svizzere: tre in Under 16, due in Under 18 e una in Under 19.

Quello di Kozarac va ad aggiungersi agli altri nuovi arrivi: Gustav Nohr, Marouane Calame, Nemanja Milojevic, William Rashidi e Hjalte Laerke.