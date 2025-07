EVENTI – Lo sport come strumento di rieducazione: a Taranto l’8ª edizione di “Fuori…gioco!”

Prosegue il cammino educativo e sociale del progetto “Fuori…gioco!”, giunto alla sua ottava edizione all’interno della Casa Circondariale di Taranto. Un’iniziativa che, dopo il successo delle precedenti edizioni, si conferma come un appuntamento atteso e significativo, dedicato alla promozione dei valori positivi dello sport tra i detenuti. Un progetto capace di coniugare sport, formazione e inclusione con l’obiettivo di promuovere, attraverso il calcio, valori fondamentali come il rispetto delle regole, il confronto leale e la crescita personale.

Anche quest’anno il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia, oltre al sostegno convinto delle istituzioni locali – Regione Puglia, Provincia di Taranto e Comune di Taranto – e dell’Associazione Nazionale Magistrati, a testimonianza del valore formativo e rieducativo dell’iniziativa.

Ideato e coordinato dall’avvocato Giulio Destratis, presidente dell’A.P.S. – E.T.S. Fuorigioco, il progetto ha ricevuto piena condivisione dal direttore dell’istituto penitenziario dott. Luciano Mellone.

La fase introduttiva si è svolta con un incontro di presentazione alla presenza dell’Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria Domenico Madeo e della dott.ssa Doriana De Gaetani dell’Area Trattamentale. A seguire, si è dato avvio alla parte teorica, articolata in lezioni in aula durante le quali sono stati affrontati temi legati al mondo dello sport: dai fondamenti tecnico-tattici del calcio, agli aspetti normativi, dalla giustizia sportiva alla preparazione mentale, passando per l’educazione sanitaria legata alla pratica sportiva ed alla prevenzione degli infortuni. Al termine delle lezioni si sono svolte vere e proprie sedute di allenamento all’interno del carcere.

La fase pratica culminerà con il tradizionale torneo quadrangolare, unico nel suo genere in Italia, che vedrà confrontarsi in campo, nel segno del rispetto e del fair play, le squadre di Magistrati, Avvocati, Agenti Penitenziari e Detenuti.

Il torneo si svolgerà domenica 20 luglio, a partire dalle ore 18, presso lo Stadio Comunale “Rizzo” di San Giorgio Jonico, impianto completamente rinnovato e messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e dalla locale società calcistica, dotato di manto erboso di ultima generazione, che accoglierà l’evento in attesa della riapertura dello stadio “Iacovone” di Taranto ove si sono svolte le precedenti edizioni della manifestazione.

Ad arricchire le attività didattiche, come di consueto, la presenza di figure di spicco del mondo calcistico: nelle vesti di relatori, tra gli altri, Archimede Morleo già capitano del Bologna, Sergio Mezzina responsabile del Settore Giovanile del Cosenza e Gigi Orlandini ex di Milan e Inter, i quali hanno raccontato le loro esperienze di vita fornendo ai ragazzi reclusi interessanti spunti di riflessione.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento finale si terrà all’interno della Casa Circondariale di Taranto nella mattinata di domani, 18 luglio: è previsto l’intervento delle massime cariche istituzionali, degli organizzatori e dei protagonisti del progetto e di un ospite d’eccezione: Antonio Di Gennaro, ex centrocampista Campione d’Italia con il Verona dei miracoli, oggi apprezzato opinionista e commentatore Rai in occasione delle gare della Nazionale Italiana. Di Gennaro, che ha vestito la maglia della Nazionale in occasione del Mondiale del 1986 in Messico e che vanta anche quattro reti in azzurro, incontrerà i ragazzi reclusi per una riflessione sullo sport come occasione di riscatto e strumento di educazione.

(nella foto della scorsa edizione, da sinistra: ispettore capo della polizia penitenziaria, Domenico Madeo; magistrato dott. Maurizio Carbone; avv. Giulio Destratis; in maglia verde, il capitano dei detenuti; avv. Alessio Cerniglia, presidente Unione sportiva forense)