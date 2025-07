LECCE – In arrivo Perez, occhi su un promettente terzino sinistro belga

È atteso a Lecce nella giornata di domani Matias Perez, difensore cileno classe 2005, terzo acquisto del club giallorosso nella sessione estiva di calciomercato 2025/26.

Il calciatore, una volta sbarcato nel capoluogo, si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di sabato per poi firmare il contratto che lo legherà al club di Saverio Sticchi Damiani. Perez è tesserato col Curico dove ha svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili e recentemente ha anche esordito nell’Under 20 del suo Paese. Arriverà a Lecce a costo zero da svincolato. La sua posizione in campo preferita è quella di terzino destro ma ha anche giocato da difensore centrale e da terzino sinistro.

Sempre nel settore difensivo, ma sull’altra fascia, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano dà in chiusura l’ingaggio di Tuur Rommens, terzino sinistro classe 2003, tesserato col Westerlo, con una cinquantina di presenze in Serie B belga (e una rete), nel giro dell’Under 21 belga e nel mirino anche dell’Hoffenheim, squadra di Valentin Gendrey.