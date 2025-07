PROMOZIONE/B – La Rinascita Refugees rinuncia all’iscrizione e all’attività federale

Dopo una scalata vertiginosa dalla Terza Categoria alla Promozione, la vittoria di una Coppa Italia Promozione, le pesanti penalizzazioni ricevute nell’ambito dei due tesseramenti falsi e la salvezza conquistata, comunque, abbastanza comodamente, l’Asd Rinascita Refugees rinuncia all’iscrizione in Promozione e all’attività federale. La nota del club diffusa nella mattinata di ieri.

“Il Consiglio Direttivo di Rinascita Refugees ASD, dopo attenta riflessione e valutazione, comunica che non iscriverà il team al Campionato Regionale Promozione per la stagione 2025/2026. L’associazione continuerà ad operare, affiliata al CSI delegazione di Lecce, dedicandosi alla promozione dei diritti di accoglienza, integrazione ed inclusione attraverso lo sport. Rinascita Refugees sarà nei prossimi mesi impegnata in progetti di collaborazione con Istituti Scolastici del territorio animando percorsi di avviamento allo sport con particolare attenzione a soggetti con vulnerabilità sociali. Inoltre, sarà presente con propri istruttori presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola in partnership con altri enti sportivi nell’ambito del progetto Carceri finanziato da Sport e Salute. Ringraziamo la tifoseria, i simpatizzanti e tutti gli sponsor che in questi anni hanno sostenuto la squadra. Ringraziamo, inoltre, calciatori e staff che hanno permesso il percorso sportivo e il raggiungimento di obiettivi sociali e agonistici in questi fantastici e indimenticabili anni”.