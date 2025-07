LECCE – Lavori stadio, Sticchi Damiani rassicura i tifosi: “Tutte le gare al Via del Mare e a capienza piena”

Sui lavori di ristrutturazione del Via del Mare, interviene il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, con un videomessaggio finalizzato a descrivere, con trasparenza, lo stato delle cose. Il presidente rassicura i tifosi: “Non ci saranno partite giocate lontano dal nostro stadio”.

La nota: “Abbiamo atteso sino ad ora che sta per aprirsi la campagna abbonamenti per aggiornarvi sui lavori dello stadio. Abbiamo atteso sino ad ora non per cattiva volontà ma perché c’era una forte volontà di trasparenza verso i tifosi. Abbiamo atteso la decisione del Tar che ha dato il via libera ai lavori del primo lotto dello stadio, mentre ad agosto dovrebbero essere assegnati anche i lavori per il secondo lotto, quello della copertura, per la quale c’è la progettazione ma non ancora l’lassegnazione dell’appalto. C’è stata grande premura della nostra società nell’informarsi presso il comitato dei Giochi del Mediterraneo e verso chi svolgerà i lavori (che non saranno organizzati da noi, siamo semplici spettatori ma con grande voglia di collaborare). Abbiamo voluto sapere con certezza quali potrebbero essere i disagi e sgomberiamo il campo: non ci saranno partite giocate fuori dal Via del Mare e tutte saranno a capienza piena. Abbiamo voluto avere garanzie effettive e abbiamo chiesto conto dei possibili disagi. Ci è stato detto che, al massimo, ci saranno dei piccoli spicchi di sub-settori, di due o tremila posti, sia in Tribuna Superiore che Inferiore, che potranno essere inagibili. Sarà nostra premura risistemare gli spettatori gratuitamente, ma questa è una eventualità. Infine, ci è stato detto che in Tribuna Ovest, quando inizieranno i lavori di copertura, ci sarà una fase, non quantificata temporalmente, nella quale la tribuna coperta attuale potrà perdere parzialmente o totalmente la copertura in attesa che venga montata la nuova. Abbiamo chiesto a Prefetto e Questore di vigilare affinché siano tutelati al meglio i nostri tifosi durante questi interventi. Spero voi vogliate esserci ed essere disposti a fare un minimo di sacrificio nella prospettiva di avere la nostra casa ulteriormente ristrutturata, un sogno che sembrava irrealizzabile sino a poco tempo fa ma che, al termine della prossima stagione, ci vedrà con uno stadio nuovo e ristrutturato. Ciò merita la volontà della nostra società di fare qualche sacrificio e spero anche dei tifosi. Spero che venga compreso il senso e la finalità di questo messaggio finalizzato ad essere trasparenti e non a disincentivare l’entusiasmo dei nostri sostenitori. Un abbraccio e Forza Lecce!”.