PROMOZIONE – Coppa Italia, poker alla Virtus Palese: storico successo della Rinascita Refugees

La Rinascita Refugees vince la Coppa Italia Promozione Puglia 2023/24. Senza storia anche la finale di ritorno, giocata a Leverano contro la Virtus Palese. Dopo aver vinto per 2-0 in terra barese, la Rinascita si ripete anche nel ritorno, rifilando cinque reti agli avversari.

La squadra di Hassan Baye passa in vantaggio già al 20′ su calcio di rigore realizzato da Marong e concesso per fallo di Loseto su Fatty: il tiro di Marong viene intercettato dal portiere della Virtus e poi batte sotto la traversa e oltrepassa la linea di porta. Al 35′ arriva il gol del 2-0: ancora Marong, lesto col mancino a incrociare il pallone, da posizione decentrata, in area avversaria.

Non cambia la storia dell’incontro nella ripresa: al 55′ terzo gol Rinascita firmato da Fatty che colpisce in tuffo di testa un pallone servitogli da Abdou. Al 65′ quarto gol per la rappresentativa dei rifugiati politici della cooperativa Rinascita: gol di Thiam che sfrutta un errore difensivo del Palese e, da media distanza, fa secco ancora Rana. Il quinto gol porta la firma di Conde. C’è gloria per la Virtus Palese al 77′, quando, un errore in disimpegno di un difensore della Rinascita, favorisce il gol della bandiera di Scioscia.

Risultato storico per la compagine multietnica composta da calciatori richiedenti asilo e ospiti degli Sprar gestiti da “Rinascita Cooperativa”, nata solo nel 2019, quando si presentò ai nastri di partenza dei campionati federali dalla Terza Categoria e, quest’anno, in corsa per un posto nei playoff che potrebbero garantire il salto in Eccellenza.

—

ALBO D’ORO COPPA ITALIA PROMOZIONE PUGLIA

2009-10: Valenzano Japigia, 2010-11: Corato, 2011-12: Pro Italia Galatina, 2012-13: Casarano, 2013-14: Bitonto, 2014-15: Gravina, 2015-16: Cerignola, 2016-17: Fasano, 2017-18: Mesagne, 2018-19: Deghi, 2019-20: NON TERMINATA (finale Atletico Racale-United Sly non disputata causa COVID, Coppa assegnata al Racale con delibera 9-8-2022 per successiva radiazione United Sly), 2020-21: NON TERMINATA (Causa Covid), 2021-22: Foggia Incedit, 2022-23: Nuova Spinazzola, 2023-24: Rinascita Refugees.