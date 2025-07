LECCE – Rodriguez, stavolta non è un arrivederci: lo spagnolo al Lech Poznan a titolo definitivo

Pablo Rodriguez, “Pablito” per gran parte della tifoseria che l’ha sempre amato, è da oggi un calciatore del club campione di Polonia, il Lech Poznan. Lo spagnolo ha firmato un quadriennale.

Rodriguez è arrivato a Lecce nell’estate 2020 dalle giovanili del Real Madrid con cui ha vinto la Youth League nel 2020 segnando anche un gol nella finale col Benfica. Ha esordito in Serie B nell’anno di Eugenio Corini contribuendo a spingere il Lecce sino alla semifinale playoff con un totale di sei gol e tre assist, più un paio di gettoni in Coppa Italia. Nell’annata successiva, con Baroni, non ha ripetuto i bei numeri della stagione precedente: 25 presenze, due gol e un assist che, comunque, hanno contribuito alla promozione in Serie A.

In massima serie ha esordio il 5 settembre 2022 nella trasferta col Torino. Pochi minuti collezionati, solo quattro presenze, poi il trasferimento in B col Brescia, 17 presenze e tre gol con retrocessione annessa a fine anno (il Brescia poi fu riammesso in B). Tornato a Lecce, viene nuovamente mandato a farsi le ossa in Serie B, stavolta ad Ascoli dove gioca praticamente tutte le partite, segnando quattro reti e confezionando cinque assist. Anche coi bianconeri è retrocessione in C.

Nella stagione appena conclusa, Rodriguez è stato nuovamente mandato in prestito, stavolta in patria, al Racing Santander, Liga2: 34 presenze, sette gol e tre assist con playoff promozione ed eliminazione in semifinale.

Quest’anno Rodriguez è stato inserito nel gruppo 2, quello dei partenti o degli esuberi. Il trasferimento a titolo definitivo al Lech Poznan non è stato corredato delle cifre dell’accordo. È innegabile, però, che Rodriguez, seppur molto a sprazzi, abbia fatto palpitare i cuori dei tifosi giallorossi per la passione e la grinta mostrata in campo, quasi in ogni partita.