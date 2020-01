VOLLEY B/m – Leo Shoes Casarano chiude l’andata al posto d’onore, bilancio più che positivo per il club rossazzurro

La tredicesima giornata del campionato di Serie B maschile girone G di volley, che ha visto riposare i ragazzi di mister Licchelli, ha sancito la chiusura del girone d’andata e con essa la necessità di fare i primi bilanci.



La Leo Shoes Casarano ha chiuso il girone d’andata al secondo posto con 27 punti in classifica alle spalle della ShedirpharmaFolgore Massa la quale sabato sera ha chiuso in scioltezza la pratica Marigliano con il risultato netto di 0-3 e si è proclamata campione d’inverno con ben 29 punti. La medaglia di bronzo invece va alla formazione della Efficienza Energia Galatina che ha disputato fin qui un campionato di altissimo livello ma che ieri sera è caduta al tie break sul parquet di Pozzuoli.



Laterza e compagni hanno chiuso il girone d’andata con 7 vittorie consecutive, 6 delle quali ottenute con il punteggio di 3 set a 0. Tuttavia occorre considerare che l’inizio di campionato dei rossoazzurri non è stato dei migliori. Il roster completamente rinnovato e un calendario non certamente favorevole sono stati sicuramente i due fattori principali che hanno consentito alla Leo Shoes Casarano di ottenere solamente due vittorie nelle prime quattro partite.



Il campionato si è aperto con un big match in casa contro la formazione della Shedirpharma Folgore Massa, una delle serie candidate al salto di categoria, che ha visto uscire vittoriosi i rossoazzurri con una prestazione di grande orgoglio e volontà. Le iniziali difficoltà tecniche e tattiche sono emerse poi nella trasferta di Marigliano della seconda giornata persa dalla Leo Shoes per 3-0 e nel derby giocato tra le mura amiche contro Galatina perso per 1-3 nella quarta giornata.



Da quel momento in poi i ragazzi guidati da mister Licchelli non hanno più sbagliato. Il duro lavoro in palestra e la forte volontà di fare un campionato di vertice hanno consentito ai rossoazzurri di inanellare 7 successi consecutivi con prestazioni sempre più convincenti ed un bel gioco.



Bilancio più che positivo dunque, 9 vittorie in 11 partite, di cui 7 per 3-0 e 2 per 3-1, hanno consentito al sestetto casaranese di chiudere il girone d’andata al secondo posto a soli 2 punti da Sorrento.



La prossima sfida che dovranno affrontare Laterza, Garofalo e compagni è la trasferta di Sorrento dell’8 febbraio (ore 18) contro la capolista Folgore Massa che finora ha raccolto 10 vittorie in 11 partite.



Un match assolutamente da non perdere!



