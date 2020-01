VOLLEY – Serie A2, A3, B, C, D: risultati e classifiche del weekend 25-26 gennaio 2020

Termina con il punteggio di 2-2 il derby tutto salentino tra Otranto e Ugento, con i giallorossi di mister Mimmo Oliva in grado di rimontare per ben due volte una gara che nonostante una buona prestazione stava sfuggendo via. Nonostante non sia arrivata il successo, il tecnico giallorosso può sorridere in vista del futuro, tenendosi…