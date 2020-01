VOLLEY C/m – GV Galatone, altro weekend ricco di soddisfazioni

Un altro week-end di emozioni archiviato per la Green Volley Galatone, con le prime squadre del sodalizio del presidente Giuseppe Giuri che ancora una volta fanno incetta di punti nelle rispettive trasferte del sabato sera.

Si chiude in bellezza il girone d’andata del campionato nazionale di primo livello di serie C maschile, con il roster di mister Rudy Alemanno che a Leporano si impone per 3 a 1 sulla VTTComes, balzando al solitario secondo posto in classifica, complice la sconfitta di Mesagne a Cutrofiano. “Partita molto attenta e interpretata bene dai ragazzi, dai primi punti si è vista una squadra concentrata che sapeva cosa fare. A tratti devastanti – dice il tecnico della Camer Gas & Power – ma come al solito è arrivato il calo al terzo set che poteva costare caro”. 19-25, 16-25, 26-24, 9-25 il conto dei parziali, con i banco-verdi che dominano ma, ancora una volta, si siedono sugli allori nella terza frazione, come già successo altre volte durante la stagione. “Come in passato il quarto set è stato caratterizzato da una reazione rabbiosa dei biancoverdi” commenta il tecnico neretino, che poi traccia un bilancio al termine del girone d’andata: “Al giro di boa del campionato i bilanci sono entusiasmanti per un gruppo partito in sordina e che partita dopo partita sta ottenendo risultati superiori a qualsiasi più rosea aspettativa. Questo posto in classifica è da considerarsi una piazza d’onore”.

Per una settimana stop alle gare di serie C e serie D e spazio agli ottavi di finale di Coppa Puglia: la Camer Gas & Power, da seconda in classifica del girone B (23 punti conquistati in 10 gare), se la vedrà sul palcoscenico di casa contro la Cuor Di Puglia Castellana Grotte, terza nella graduatoria del girone A con 22 punti. Appuntamento alle 18:30 di domenica 2 febbraio al Palazzetto delloSport di Sannicola.

Fa la schiacciasassi anche la formazione di Seconda Divisione Femminile: alla quinta giornata d’andata del torneo provinciale, le ragazze guidate da mister Danilo Porco espugnano Otranto portandosi a casa un netto 3 a 0. Si tratta del quarto successo su quattro gare disputate per la EdilPerticari Galatone, che rafforza il proprio secondo posto in classifica con 11 punti. 20-25, 13-25, 17-25 i parziali dei set, con le bianco-verdi che di tanto in tanto subiscono il ritorno delle avversarie in tutte le frazioni, ma riescono sempre a sciogliere il bandolo della matassa. Continua a marciare così un gruppo eterogeneo, composto da giovani frutti del vivaio ed elementi di esperienza. “Ylenia Ottavio, Annarita Filieri e Ilenia Pagliarulo – dice coach Porco – nonostante gli acciacchi e anni di assenza dai campi, pian piano stanno recuperando e consentono alla squadra di giocare con maggiore tranquillità. L’esperienza era quello che ci mancava e loro con questo ci hanno permesso di fare il salto di qualità”.

Prossimo appuntamento per il roster rosa sabato sera, in casa, contro la Arcobaleno Virtus Tricase, settima con 5 punti: si gioca alle 18 al Palazzetto dello Sport di Sannicola.