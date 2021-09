VOLLEY A3/m – Olimpia Sbv Galatina si affida ancora alle mani di Andrea Blasi: “Pronto per questa sfida stimolante”

L’Olimpia Sbv Volley Galatina continua a lavorare in vista dell’esordio del 10 ottobre ad Acicastello, agli ordini del preparatore atletico, Andrea Blasi. Figura riconfermata anche quest’anno, per volere del dg Francesco Stefanelli e su richiesta espressa del tecnico Stomeo.

“Sono felice di proseguire questo rapporto per il terzo anno consecutivo – afferma Blasi – e pronto ad intraprendere una sfida stimolante con una squadra che ha cambiato decisamente volto. Ho organizzato gli allenamenti su tre fasi distinte: la prima sarà incentrata sull’adattamento e il rinforzo muscolare, essenziale nella prevenzione degli infortuni; la seconda sulla forza, mentre la terza servirà a mettere insieme le due fasi sviluppando la potenza. Nello specifico nella prima settimana di preparazione, dopo alcuni test effettuati per valutare la condizione di ciascun giocatore dal punto di vista fisico e posturale, si lavorerà in forma individuale sulle lacune emerse. La programmazione prevede doppie sedute giornaliere di allenamento, alternate tra palestra, piscina e sabbia, finalizzate a gettare le basi per le prossime settimane in cui i ritmi aumenteranno. In questa fase il lavoro è incentrato sul condizionamento aerobico, mobilità, forza a carico naturale e prevenzione. Tutto volto al miglioramento graduale della condizione fisica e alla riduzione di infortuni connessi ai sovraccarichi, evitando così l’interruzione dell’attività degli atleti nel pieno della preparazione”.

(foto: il gruppo dell’Olimpia)