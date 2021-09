VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, il programma delle amichevoli pre-campionato

Continua a pieno ritmo la preparazione dell’Aurispa Libellula Volley Lecce in vista degli impegni ufficiali per la stagione 2021-22. È terminata la seconda settimana di lavoro per il gruppo di mister Fabrizio Grezio e, da ieri, il carico sarà sempre maggiore. Gli atleti stanno svolgendo lavoro fisico tra palestra, piscina e sabbia, provando i primi movimenti tecnici presso il palazzetto di Tricase.

Per domani, 8 settembre, è in programma un’amichevole a Castellana, occasione per provare i primi automatismi e per affinare l’intesa coi compagni. Il 18 settembre, poi, l’Aurispa sfiderà il Casarano; il 23, ricambierà ospitalità al Castellana; il 25 e 26 settembre sarà impegnata nel quadrangolare di Ugento e, infine, il 2 e 3 ottobre, il quello di Galatina, a cui parteciperanno anche Galatina, Galatone e Taviano.